Son 9 sezonun en iyi Sakarya’sı

Trendyol 1. Lig'in ilk yarısını 32 puanla 4. bitiren ve 11 maçtır yenilmeyen Sakaryaspor, geçen sezonu geride bıraktı. Yeşil-siyahlılar, son 9 sezonda en fazla yenilmezlik serisi yakaladığı ilk yarıyı tamamladı. Tatangalar, 2007- 08'de 9, 2003-04'te 7 ve 2001-02'de 6 maçlık yenilmezlik serisi yaptı

Düşmeme mücadelesi veren Giresun'da Başkan Nahid Yamak, "İlk yarı sonu itibariyle pozisyonumuz iyi değil. Ligde kalmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi

1. Lig'de son iki maçını kazanan sonuncu Altay'da Başkan Murat Pervane, yönetim olarak yalnız bırakıldıklarını vurguladı. Pervane, kulübün borcunun 600 milyon TL olduğunu da hatırlattı.

Gençlerbirliği kamp için 2024 yılının ilk günü Antalya'da toplanacak. Kırmızı- siyahlılar, ikinci yarının hazırlıklarını Belek'te 1-9 Ocak tarihlerindeki kampta yapacak.

TRANSFER ŞOV

Teknik direktörlüğe Mustafa Dalcı'yı getiren Manisa FK'nin, Pendik'ten 33 yaşındaki stoper Murat Akça ve Ç.Rize'den ayrılan 26 yaşındaki sol bek Alberk Koç'la el sıkıştığı öğrenildi.

Bir Bulgar daha

Trendyol1. Lig'in şampiyonluk adayı Göztepe, Bulgar hocası Stoilov'un raporuyla Bulgaristan'da B.Plovdiv'de oynayan 23 yaşındaki Fildişili golcü Baroan'ı listesine aldı. Genç forvet, 12 maçta 8 gol attı.