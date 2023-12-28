Haberler TFF 1.Lig Altay'da Marco Paixao depremi!

Altay'da Marco Paixao depremi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın tecrübeli golcüsü Marco Paixao sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşarak kulüpten ayrıldığını duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 11:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altay'da Marco Paixao depremi!

1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın usta golcüsü Marco Paixao, sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaşarak kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Daha önce siyah-beyazlı kulübün Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-22 sezonunun ikinci yarısında sözleşmesini feshedip, bir sonraki sezon başında yuvaya dönen Portekizli santrfor, bu kez geri dönüşü olmayan bir yola çıktığını ifade etti. Altay formasıyla 1'inci Lig'de 4 kez gol kralı olmayı başaran 39 yaşındaki futbolcu 179 resmi müsabakada 108 kez rakip fileleri sarstı. Kulübe ihtar çektikten sonra alacağı ödenmemesi üzerine serbest kalma hakkı kazanan Marco Paixao'nun Şanlıurfaspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Veda mesajını gözleri yaşlı bir şekilde yazdığını dile getiren Paixao şu ifadelere yer verdi: "Bugün hayatımın en üzücü günlerinden biri. Kalbim tamamen parçalandı. Son 5 buçuk yılda bu kulüpte o kadar güzel şeyler yaşadım ki veda etmek çok zor. Hep Altay formasıyla futbola veda edeceğime inandım ama olmadı. Ne üzücü bir gün. Her zaman yanımda olan muhteşem taraftarlara, bu güzel mesajlara, antrenörlere, oyunculara, fizyoterapistlere, doktorlara, kulüp çalışanlarına, hepinize sonsuz teşekkürler. Burada seni her zaman kucaklayacak güzel bir kalbi olan gerçek bir arkadaşın olduğunu biliyorsun. Hepinizi çok seviyorum. Umarım bir gün Altay yeniden harika bir kulüp olur. Bu hayatımın en hüzünlü vedası. Teşekkürler Altay, teşekkürler İzmir."

YÖNETİMDEN İSTİFA GELDİ

Altay'da 16 Kasım'da göreve gelen Murat Pervane başkanlığındaki yönetimde ilk fire verildi. Siyah-beyazlılarda basın sözcüsü Mithat Umutoğulları istifa ettiğini duyurdu. Altay yönetimi yarın kulüp tesislerinde bir basın toplantısı düzünleyerek kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.

DİĞER
Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda? THY EuroLeague Anadolu Efes Fenerbahçe basketbol maçı saati
Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 7 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
11 yıl önce G.Saray'a istemişti! Terim yıldız isme kavuştu
Cimbom transfer düğmesine bastı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Altay’da isyan!
Transferde flaş gelişme! Serdar Gürler...
KAYMAKLI KOLAY BAKLAVA TARİFİ | Evde kolay ve pratik baklava malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
BU CUMA BİM'DE YILBAŞI RÜZGARI ESİYOR | 29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu
1 Dolar kaç TL? | Canlı döviz kuru takibi
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altay'da Marco Paixao depremi! Altay'da Marco Paixao depremi! 11:43
Ezeli rekabette 399. randevu! Ezeli rekabette 399. randevu! 11:42
Martial transferinde flaş gelişme! M. United'ın kararı... Martial transferinde flaş gelişme! M. United'ın kararı... 11:36
G.Saray da istiyordu! O takıma sıcak bakıyor G.Saray da istiyordu! O takıma sıcak bakıyor 11:34
Fenerbahçe'nin en istikrarlısı Dusan Tadic! Fenerbahçe'nin en istikrarlısı Dusan Tadic! 11:34
Arsenal'dan transfer şartı! F.Bahçe ve G.Saray... Arsenal'dan transfer şartı! F.Bahçe ve G.Saray... 11:33
Daha Eski
Osayi ile Kerem aynı takıma gidiyor! Osayi ile Kerem aynı takıma gidiyor! 10:53
Ara transferin gözdesi Varane! Ara transferin gözdesi Varane! 10:49
G.Saray'dan 10 numara hamlesi! G.Saray'dan 10 numara hamlesi! 10:46
Juventus Bremer'le nikah tazeledi! Juventus Bremer'le nikah tazeledi! 10:32
Avrupa devinin listesine girdi! Avrupa devinin listesine girdi! 10:27
Kuyt'un yeni takımı belli oldu! Kuyt'un yeni takımı belli oldu! 10:15