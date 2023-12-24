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Bandırmaspor'da teknik direktör Taner Taşkın ile yollar ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'da Teknik Direktörü Taner Taşkın ile yolların ayrıldığı duyuruldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 20:11
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Bandırmaspor'da teknik direktör Taner Taşkın ile yollar ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'da Teknik Direktörü Taner Taşkın ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bordo-beyazlı ekip, bugün evinde oynadığı Adanaspor karşılaşmasının ilk yarısını 2-0 önde tamamlamasına rağmen karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

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