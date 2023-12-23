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Gözler derbide

Zirve mücadelesi veren iki ekip, Marmara derbisinde 38. kez rakip olacak Sakarya’nın önde olduğu rekabette iki takım da zafer için sahaya çıkacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Gözler derbide

Trendyol 1. Lig'de 17. haftanın merakla beklenen maçı bugün oynanacak. Marmara derbisinde Sakaryaspor ile Kocaelispor, 38. kez kozlarını paylaşacak. Ligde zirve mücadelesi veren Kocaelispor, saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda komşu kentin takımı Sakaryaspor'a konuk olacak. Bu maçla TFF 1. Lig, 15 yılı aşkın bir süre sonra Marmara derbisine sahne olacak. Yeşilsiyahlı renkleri paylaşan iki takımı karşı karşıya getiren Marmara derbisinin rekabeti 50 yıl öncesine dayanıyor.

ÇOK AZ FARKLA ŞANLI ÖNDE

İlk kez 6 Ocak 1974'te Adapazarı Şehir Stadı'nda oynanan ve ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan maçta karşı karşıya gelen iki ekip, 37 resmi karşılaşmaya çıktı. 14'ünü Sakaryaspor, 13'ünü Kocaelispor kazandı. Yeşil-siyahlı rakipler 10 maçta ise yenişemedi. Sakaryaspor'un 51 golüne 53 kez ağları sarsarak karşılık veren Kocaelispor bu alanda önde bulunuyor. İki takımın 2021'deki son resmi karşılaşmasını ise Kocaelispor 4-0 kazanmıştı.

ÇOK AZ FARKLA ŞANLI ÖNDE

Sakaryaspor'un genç çalıştırıcısı Tuncay Şanlı 13 karşılaşmada 2.08 ortalamayla takımını ligde üst sıralara taşıdı. Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ise Körfez ekibiyle bu sezon çıktığı 16 maçta 2.06 puan ortalaması yakaladı.

KAZANAN DOSTLUK OLSUN

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Sakaryaspor ile Kocaelispor arasındaki karşılaşmayı "özlenen Marmara derbisi" olarak nitelendirdi. Koyun, "Güzel müsabaka olacağını düşünüyorum. Her şeye rağmen Kocaelispor oraya yine 3 puan için gidecek. Farklı sonuç olursa da saygı duyacağız. Kazanan yine dostluk olsun istiyorum" dedi.

SERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Sakaryaspor Futbol Şube Sorumlusu Semih Çiftçi, şehir, takım ve teknik ekip olarak maça hazır olduklarını dile getirdi. Çiftçi, "Son 10 maçtır yenilmiyoruz ve ligin üstüne tutunduk. İnşallah Kocaelispor maçını kazanarak daha üst sıralara tırmanmak ve Süper Lig'e çıkma hedefimizi bu sene gerçekleştirmek istiyoruz" sözlerini sarf etti.

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