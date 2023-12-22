Haberler TFF 1.Lig Bolu’dan tek atış

Bolu’dan tek atış

Boluspor, konuğu Manisa’yı Oğuz Kaan’ın penaltısıyla yenip üst üste 2. galibiyetini aldı. Tarzanlar ise son 5 haftada 3. kez yıkıldı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Bolu’dan tek atış

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK'yı ağırlayan Yarenler, rakibini 1-0 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 20'nci dakikada penaltı kazandı. Topun başına gelen Oğuz Kaan Güçtekin takımını öne geçirmeyi başardı. Golden sonra da baskısını sürdüren Boluspor, başka gol bulamadı.

HAFTAYA ÇORUM

Tarzan'ın beraberlik çabaları ise sonuç vermedi. Bu sonuçla Boluspor üst üste ikinci galibiyetini alıp yükselişini sürdürdü. Manisa ise kötü gidişe devam etti. Tarzanlar son 5 haftada 3. kez mağlubiyet yaşadı. Boluspor ligde gelecek hafta Çorum FK deplasmanına gidecek, Manisa ise Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

KARŞILIĞINI ALAMADIK'

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak "Gücümüzü savunmadan aldık. Skoru da alınca oyuncularım uzun süre çok iyi savunma yaptılar. İyi bir galibiyet oldu" dedi. Manisa Teknik Direktörü Osman Özköylü ise "Kazanmak için her şeyini ortaya koyduk karşılığını alamadık" diye konuştu.

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