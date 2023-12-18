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Müthiş ikili

Sakaryaspor, Del Valle, Dino'nun golleriyle zirveye yaklaşıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Müthiş ikili

Tuncay Şanlı yönetiminde son 9 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Sakaryaspor bu dönemde 6 galibiyet, 3 beraberlikle önemli bir başarı yakaladı. Takımın golcüleri Jonathan Del Valle ile Dino Ndlovu iddialı açıklamalarda bulundu. Del Valle "Sezon başına göre şu an öz güvenim çok daha yüksek. Yüzdelik olarak sürekli arttığımı düşünüyorum. Bütün oyuncularda bunu gözlemliyorum, onlarda da var. İyi durumdayım., Gollerimle takıma faydalı olmak istiyorum" dedi. Del Valle, Kasongo'nun bir an önce iyileşip aralarına katılmasıyla iddialarının artacağını söyledi.

HEDEFİMİZ BELLİ

Takımın bir diğer yıldızı Dino Ndlovu ise şu ifadeleri kullandı: Sezon başında şanssız bir sakatlık yaşadım. Zor bir süreçten geçtim. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Olabildiğinde goller atarak takıma katkı vermek istiyorum. Gol sayımı yukarılara çekmeyi planlıyorum. Hedefimiz takımı play-off içerisinde veya direkt Süper Lig'e çıkarmak. Kapasitemin üzerine çıkarak takıma olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Artık tam bir takım gibiyiz. Bu şekilde hareket ederek sezon sonunda bu şehre Süper Lig sevinci yaşatmak istiyoruz."

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