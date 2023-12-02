Haberler TFF 1.Lig Boluspor 0 - 3 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Boluspor 0 - 3 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Boluspor'u 3-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Gianni Bruno (2) ve Ahmed Kutucu kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 18:20 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 18:24
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Boluspor 0 - 3 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

18. dakikada ceza sahası içerisinde giren Robin Yalçın'ın pasında Gianni Bruno'nun şutu az farkla auta gitti.

50. dakikada sağ kanattan Joel Kayamba'nın ceza sahasına pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Bettaieb'in şutunda Berk gole izin vermedi.

53. dakikada ceza sahasının sağ tarafından Obeng Ampem'in şutunu kaleci Çağlar çeldi. Dönen topla buluşan Ahmed Kutucu pasında Bruno topu ağlara yolladı. 0-1

60. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine yapılan ortaya Gianni Bruno kafayla topu filelere gönderdi. 0-2

71. dakikada Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde Ahmed Kutucu, sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. 0-3

Hakemler: Emre Kargın, Baran Eraslan, Sabri Öge

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Ercan Coşkun, Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 64), Berk Yıldız (Safa Kınalı dk. 47), Abdoulaye Diarrassouba (Tolunay Artuç dk. 81), Adel Bettaieb (Bevic Moussiti-Oko dk. 64), Joel Kayamba (Furkan Demir dk. 64)

Yedekler: İsmail Çipe, Mustafa Şengül, Batuhan İşçiler, Kerem Paykoç, Murat Elmacı

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Eyüpspor: Berke Özer, Luccas Claro, Robin Yalçın, Murat Uçar (Recep Niyaz dk. 45), Caner Erkin, Fredy (Mete Kaan Demir dk. 79), Taşkın İlter (Bekir Yılmaz dk. 66), Prince Obeng Ampem (Mustafa Pektemek dk. 79), Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu, Gianni Bruno (Svit Seslar dk. 84)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Kubilay Anteplioğlu, Uğur Demirok, Metehan Baltacı, Recep Niyaz, Samet Çolak

Teknik Direktör: Arda Turan

Goller: Gianni Bruno (dk. 53 ve 60), Ahmed Kutucu (dk. 71) (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Onur Ulaş (dk. 43) (Boluspor)

Sarı kartlar: Mehmet Murat Uçar, Luccas Claro (Eyüpspor), Oğuz Kaan Güçtekin (Boluspor)

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