Giresunspr 1-4 Kocaelispor (Maç sonucu ÖZET)

1. Lig 13. hafta mücadelesinde Kocaelispor, Giresunspor deplasmanına konuk oldu.
Çotanak Stadyumu'ndaki maçı Kocaelispor 4-1'lik skorla kazandı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kadir Seven (kendi kalesine), 53. dakikada Atila Turan, 58. dakikada Douglas Tanque ve 90. dakikada Barış Alıcı attı.
Giresunspor'un tek golü 65. dakikada Mehmet Keskin'den geldi.
Kocaelispor, bu galibiyetle birlikte 29 puana yükseldi. Giresunspor ise 9 puanda kaldı.
1. Lig'in 14. haftasında Kocaelispor sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak; Giresunspor ise Göztepe deplasmanına konuk olacak.