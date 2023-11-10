Haberler TFF 1.Lig Adanaspor 0-2 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Adanaspor 0-2 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Adanaspor'u Kayode'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 22:21
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Adanaspor 0-2 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Adanaspor'u 2-0 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Adanaspor'dan A. Dabo kendi yarı alanından çıkmaya çalışırken, araya giren Özgür topu alıp ceza yayı üzerinde bulunan Kayode'ye gönderdi. Bu oyuncu kontrol edip sağ ayağının içiyle sol köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

19. dakikada Oberlin, ceza alanı sağ çaprazından savunma arkasına atılan Hakkı'yı gördü. Hakkı ceza alanına grip kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çaprazdan vurdu, top kaleci Orkun'dan geri döndü.

44. dakikada Gençlerbirliği ekibi ceza alanı önü sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Atışı kullanan Özgür'ün ortasında arka direkte bulunan Ensar dokundu. Top yandan auta çıktı.

80. dakikada Kayode'nin ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda top direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-0

Hakemler: Mehmet Ali Metoğlu, Kadir Akıllı, Onur Gülter

Adanaspor: Ahmet Kıvanç, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Lukaku, Dabo, Harun Alpsoy (Diakite dk. 46), Oberlin (Ayuk dk. 75), Hakkı Türker (Devran Şenyurt dk.74), Metehan Altunbaş (Muhammet Enes Gök dk. 69), Fernandes

Yedekler: Arda Akbulut, Hüseyin Öztürk, Batuhan Yılmaz, Kubilay Aktaş, Serhat Kot, Cem Güzelbay

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Uğur Akdemir (Nzaba dk. 90), Alperen Babacan, Musa Çağıran, Yasin Güreler, Kayode (Muhammed Ertürk dk. 87), Ensar Kemaloğlu, Enes Keskin (Erdal Öztürk dk. 90), Özgür Çek (Akabueze dk. 67), Yatabare, Oltan Karakullukçu (Wu Shaocong dk. 66)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Atalay Gökçe, Yiğit Demir, Eralp Aydın, Melih Bostan

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Kayode (dk. 6 ve 80) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Harun, A.Dabo, Fatih (Adanaspor), O.Kayode, Yasin (Gençlerbirliği)

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