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7. harika Eyüp

Trendyol 1. Lig lideri Eyüpspor, Altay'ı 7 golle devirdi. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Altay'ı deplasmanda Ampem (3), Regattin (2), Ahmet Kutucu ve M.Pektemek'in golleriyle 3 puana uzandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 06:50
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7. harika Eyüp

Trendyol 1. Lig'de lier Eyüpspor, İzmir'de karşılaştığı Altay'ı 7-1 yenerek gövde göserisi yaptı. İstanbul ekibi Adrien Regattin'in 5. dakikada kaydettiği golle öne geçerken Altay, Deniz Kadah'la 13. dakikada skoru eşitledi. Altay'ın golünden 2 dakika sonra Prince Obeng Ampem, Eyüpspor'u tekrar öne geçirirken 25. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı. Konuk takım Eyüpspor ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ

Gol yağmuru ikinci yarı da devam etti. Eyüpspor, 51. dakikada ilk golün sahibi Adrien Regattin'le skoru 4-1 yaptı. 70. dakikada ise Ahmed Kutucu, Eyüpspor'un 5. golünü attı. 81'de Obeng Ampem, üçüncü golünü atarak hattrick yaptı ve skoru 6-1'e taşıdı. 88'de Mustafa Pektemek skoru belirledi: 7-1. Ligdeki 12'nci maçında 10'uncu galibiyetini alan Eyüpspor 30 puanla liderliğini sürdürdü. Transfer yasağı olan ev sahibi Altay ise 5 puanda kaldı.

'Daha yolumuz uzun'

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, İzmir deplasmanından farklı galibiyetle döndükleri için mutlu olduklarını belirterek, "Bir engeli daha aştık. Önümüzde daha uzun bir yol var" yorumunu yaptı.

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