Haberler TFF 1.Lig Altay 1-7 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altay 1-7 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Eyüpspor konuk olduğu Altay'ı 7-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 21:07 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 21:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altay 1-7 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 12'nci hafta mücadelesinde lider Eyüpspor deplasmanda Altay'ı 7-1 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini 5 ve 51'inci dakikada Regattin, 15, 25 ve 81'inci dakikada Ampem, 70'inci dakikada Ahmed, 88'inci dakikada Mustafa atarken, ev sahibi takımın tek golü ise 13'üncü dakikada Deniz'den geldi. Bu sonuçla Eyüpspor 30 puana ulaşırken, Altay üst üste 5'inci yenilgisini alıp 5 puanda kaldı.

5'inci dakikada Eyüpspor öne geçti. Soldan Ampem'in pasında Regattin gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

13'üncü dakikada Altay'ın soldan kazandığı serbest vuruşta Tolga ceza sahasına kesti. İyi yükselen Deniz'in kafa şutunda top filelerle buluştu: 1-1.

15'inci dakikada soldan ceza sahasına giren Ampem, düzgün bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara yolladı: 1-2.

25'inci dakikada hava topu mücadelesinde Altay kalecisi Eren ve Ceyhun çarpıştı. Bomboş pozisyonda topla buluşan Ampem, aşırtma bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 1-3.

İlk yarı Eyüpspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

51'inci dakikada sağdan ceza sahasına giren Regattin, kaleci Eren'in üstünden aşırtma bir vuruşla kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti: 1-4.

70'inci dakikada soldan Murat'ın yerden pasında Ahmed gelişine vurdu: 1-5.

81'inci dakikada Ampem'in ceza sahası içinden vuruşunda top savunmaya da çarpıp filelere gitti: 1-6.

88'inci dakikada soldan Mete Kaan'ın pasında Mustafa yakın mesafeden golü attı: 1-7.

Eyüpspor maçı 7-1 kazandı.

DİĞER
"Ailesi reddetti, severek ayrıldık!" Mehmet Ali Erbil'den Gülseren Ceylan hakkında bomba itiraflar!
Riyad'da "Gazze" zirvesi! Başkan Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Tazminat ödemeli... | GARANTÖRLÜK İÇİN HAZIRIZ
Buruk: Penaltı pozisyonları var
Volkan Demirel: G.Saray'a müsaade etmedik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ümraniyespor Urfa'dan 3 puanla döndü!
Tuzlaspor 3 puanı 3 golle aldı!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (11 Kasım)
MPİ 2024 yılbaşı ikramiyesi ne kadar? - Tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları
ÇEKMEKÖY SU KESİNTİSİ - Çekmeköy'de sular ne zaman gelecek? (11 Kasım 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Josef'ten Volkan Demirel paylaşımı! Josef'ten Volkan Demirel paylaşımı! 23:24
Ronado'lu Al Nassr deplasmanda kazandı! Ronado'lu Al Nassr deplasmanda kazandı! 23:12
F.Bahçe Beko farklı kazandı! F.Bahçe Beko farklı kazandı! 22:45
Süper Lig'de namağlup takım kalmadı! Süper Lig'de namağlup takım kalmadı! 22:23
Toroğlu Icardi - Matondo pozisyonunu yorumladı! Toroğlu Icardi - Matondo pozisyonunu yorumladı! 22:20
PSG 3 puanı rahat aldı! PSG 3 puanı rahat aldı! 22:07
Daha Eski
Juve zirve yarışında hata yapmadı! Juve zirve yarışında hata yapmadı! 22:07
Toroğlu: Okan Buruk dersine çalışmamış Toroğlu: Okan Buruk dersine çalışmamış 21:57
Buruk: Penaltı pozisyonları var Buruk: Penaltı pozisyonları var 21:41
Volkan Demirel: G.Saray'a müsaade etmedik! Volkan Demirel: G.Saray'a müsaade etmedik! 21:32
Mertens: Yazık oldu Mertens: Yazık oldu 21:30
Ziyech: Atsak farklı olabilirdi! Ziyech: Atsak farklı olabilirdi! 21:26