Haberler TFF 1.Lig Parola 5'te 5

Parola 5'te 5

Seriyi sürdürmek isteyen İzmir ekibinin hocası Kokovic, “5’te 5 yapmayı hedefliyoruz” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
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Parola 5'te 5

Trendyol 1. Lig'de son 4 maçını gol yemeden kazanan Göztepe bugün 10. hafta müsabakasında Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak. Şampiyonluk yarışında iddiasını gösteren İzmir ekibinin Ankara Aktepe Stadı'nda çıkacağı mücadele saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmada Ali Yılmaz düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Billal Massaoudi'nin durumu maç saatinde netlik kazanacak.

TARAFTARI MUTLU EDECEĞİZ

Haftaya 17 puanla 3. sırada giren Göztepe, zorlu deplasmanda galip gelerek serisini 5 maça çıkartmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekibin hocası Radomir Kokovic de maç öncesi iddialı konuştu. Hırvat teknik adam oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Son haftalarda çıkışa geçerek taraftarımızı mutlu ettik. Oynadığınız futboldan ve sonuçlardan memnunum. Keçiörengücü karşısında da iyi sonuç bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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