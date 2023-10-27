Haberler TFF 1.Lig Şanlıurfaspor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Şanlıurfaspor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Şanlıurfaspor ile Giresunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 22:02
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Şanlıurfaspor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Şanlıurfaspor - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın.

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Giresunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şanlıurfaspor - Giresunspor maçı 26 Ekim Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS MAX 1 ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Şanlıurfaspor - Giresunspor CANLI İZLE👈

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