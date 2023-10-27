Şanlıurfaspor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Şanlıurfaspor - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın.

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Giresunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şanlıurfaspor - Giresunspor maçı 26 Ekim Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS MAX 1 ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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