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Durmak yok yola devam

Lider Eyüpspor, son sürat Süper Lig'e doğru ilerliyor. Teknik direktör Arda Turan “Sezon sonu play-off ihtimalini hiç düşünmüyoruz. Hatta 2.liği bile kabul edemeyiz. Şampiyon olarak doğrudan Süper Lig’e çıkacağız” ifadesini kullandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 06:50
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Durmak yok yola devam

Trendyol 1. Lig'de 7 galibiyet, 1 yenilgiyle 21 puan topla yarak lider durumda olan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan bu haftaki Çorum FK maçında yeni bir seri başlatmak istediklerini kaydetti. Sezona müthiş bir başlangıç yaparak başladıklarını ve sezon sonuna kadar böyle devam etmek için uğraşacaklarını dile getiren genç çalıştırıcı, "Bu sezon sonunda play off ihtimalini hiç düşünmüyoruz bile. Hatta 2.liği bile kabul edemeyiz. Şampiyon olarak doğrudan Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.

GEREKİRSE TAKVİYE YAPILIR

Bu sezon dış sahada çıktıkları 4 maçtan 3'ünü kazandıklarının altını çizen Turan, "İçerde dışarda fark etmiyor. Her yede aynı performansı sergilelebiliyoruz. Bunu Çorum deplasmanında da sürdürüp yeni bir galibiyet serisi yakalamak amacındayız" şeklinde konuştu. Arda Turan gerekli gördükleri takdirde devre arasında takviye yapabileceklerini de sözlerine ekledi. Öte yandan Eyüpspor dün yaptığı idmanla maçın hazırlıklarını devam ettirdi.

Eyüp, en yakın takipçisi Bandırma'nın 4 puan önünde lider.

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