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TFF 1.Lig ve 2. Lig'de son gelişmeler

İşte Trendyol 1. Lig ve 2. Lig'de öne çıkan haberler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
TFF 1.Lig ve 2. Lig'de son gelişmeler

Altayda sezon başında kadro dışı bırakılan Eren Erdoğan, geçen hafta mukavelesini yenilemişti. 2025 yılına kadar nikah tazeleyen Eren yeniden kadroya alındı. 22 yaşındaki kanat, yeni hocası Djilali Bahloul'dan forma bekliyor.

Buca'da Yıldırım kaldı

BEYAZ Grup'ta Ankara Demirspor'u 1-0 yenen Bucaspor 1928'de teknik direktör Ahmet Yıldırım'ın geleceği netleşti. Takımdan ayrılacağı iddia edilen Yıldırım'la yola devam kararı alındı. İzmir ekibi 15 puanla 6. sırada yer alıyor.

Denizli nefes aldı

LİGDE geçen hafta Fethiyespor'a 3-1 kaybedip, kupada ise Bölgesel Amatör Lig ekibi Burhaniye'ye elenen Denizlispor, İnegölspor'u 2-0 yenerek rahatladı. Teknik direktör Bülent Ertuğrul devamını getireceklerini ifade etti.

Altınordu çıkış arıyor

2. Lig'de galibiyetle tanışamayan Altınordu, beraberliğe abone oldu. Ligin ilk üç haftasından puansız ayrılan İzmir ekibi, sonraki dört maçta ise 1'er puan aldı. Teknik direktör Atilla Küçüktaka, çıkışa geçeceklerini dile getirdi

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