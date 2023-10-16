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İsmail sevinci

Göztepe İsmail Köybaşı mutluluğu yaşanıyor... Sezon başında Somaspor ile oynanan özel maçta ayak tabanından sakatlanan tecrübeli oyuncu, ligin ilk 8 maçını kaçırmıştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
İsmail sevinci

Göztepe'de İsmail Köybaşı mutluluğu yaşanıyor... Sezon başında Somaspor ile oynanan özel maçta ayak tabanından sakatlanan tecrübeli oyuncu, ligin ilk 8 maçını kaçırmıştı. İsmail lige verilen milli arada oynanan Manisa FK karşılaşmasıyla sahalara dönüş yaptı. Tecrübeli oyuncu, penaltıdan ağları da havalandırarak gollü bir dönüş gerçekleştirmiş oldu.

KOKOVİC FORMAYI VERECEK

Geçen sezon gösterdiği performansla Göztepe'nin play-off oynamasına büyük katkı veren 34 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü Şanlıurfaspor karşılaşmasında görev alacak. Radomir Kokovic'in hazır gözüken İsmail Köybaşı'na ilk 11'de yer vermesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekipte geçtiğimiz sezon 29 maça çıkan sol bek, 5 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri çekmişti

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