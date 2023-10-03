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Körfez şov

Ertuğrul Sağlam yönetiminde üst üste 5. maçını da kazanan Kocaelispor rotasını Erzurum FK’ya çevirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 06:50
Körfez şov

Lige kötü başlayıp ilk 2 maçından puan çıkartamayan Kocaelispor ardından müthiş bir çıkış yakaladı. Körfez temsilcisi çıktığı son 5 maçı da kayıpsız geçti. Sırasıyla Altay, Adanaspor, Boluspor, Şanlıurfaspor ve Keçiörengücü'nü mağlup eden Ertuğrul Sağlam'ın öğrencileri rotalarını Erzurum FK'ya kırdılar. Eyüpspor'un bu hafta takılmasıyla puan farkını 3'e çeken yeşil-siyahlıların hedefi direkt Süper Lig'e çıkmak. Teknik direktör ve futbolcuların da morali bir hayli yükseldi. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam şöyle konuştu: "Çok iyi bir oyuncu grubumuz var. İnanıyorum ki Kocaelispor taraftarlarının hayali olan Süper Lig'e bu kulübü taşıyacaklar. Bunun için durmadan çalışıyoruz. Bu şehre Süper Lig yakışır. Bunun için son ana kadar mücadelemizi vereceğiz. Ben şehre ve oyuncularıma inanıyorum. Yönetimimizin ve taraftarımızın desteği de üst seviyede. Bu şekilde devam ederek ilk direkt Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. Birlikte başaracağız"

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