Boluspor seri peşinde

1. Lig takımlarından Boluspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kadro mühendisliği anlamında problemlerin olduğuna dikkat çekerek, "Tuzlaspor maçını kazanıyorsunuz ama sadece kazanan nefes, oksijen oldu. Sürekli kazanan olursanız değerlisiniz. Erzurum deplasmanını kazanmamız gerekiyor" dedi.

ŞARTLARA GÖRE HAZIRLIK

Takımın şu anki durumundan memnuniyet duyduğunu dile getiren Koşukavak, açıklamalarına şöyle devam etti: Erzurum'daki hava sıcaklığını takip ediyoruz. 20-23 derece arasında hava var orada hafta sonu. Erzurum'a da 1 gün önceden gidiyoruz. Oraya ya 2-3 gün önceden gitmek gerekiyor ya da maç saatinden 24 saat önce. Çünkü metabolizma oraya uyum göstermeden maç oynayıp çıkmamız lazım.