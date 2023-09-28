Haberler TFF 1.Lig Boluspor seri peşinde

Boluspor seri peşinde

1. Lig takımlarından Boluspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kadro mühendisliği anlamında problemlerin olduğuna dikkat çekerek, "Tuzlaspor maçını kazanıyorsunuz ama sadece kazanan nefes, oksijen oldu. Sürekli kazanan olursanız değerlisiniz. Erzurum deplasmanını kazanmamız gerekiyor" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Boluspor seri peşinde

1. Lig takımlarından Boluspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kadro mühendisliği anlamında problemlerin olduğuna dikkat çekerek, "Tuzlaspor maçını kazanıyorsunuz ama sadece kazanan nefes, oksijen oldu. Sürekli kazanan olursanız değerlisiniz. Erzurum deplasmanını kazanmamız gerekiyor" dedi.

ŞARTLARA GÖRE HAZIRLIK

Takımın şu anki durumundan memnuniyet duyduğunu dile getiren Koşukavak, açıklamalarına şöyle devam etti: Erzurum'daki hava sıcaklığını takip ediyoruz. 20-23 derece arasında hava var orada hafta sonu. Erzurum'a da 1 gün önceden gidiyoruz. Oraya ya 2-3 gün önceden gitmek gerekiyor ya da maç saatinden 24 saat önce. Çünkü metabolizma oraya uyum göstermeden maç oynayıp çıkmamız lazım.

DİĞER
Dedeman ailesi yine karıştı! Üvey anne ve kardeşten yeni patron Rıfat Dedeman'a dolandırıcılık suçlaması!
Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! 3 isim ilk kez katılacak
Maç sonu Güneş ile Salih arasında gerginlik!
Icardi-Kerem penaltısında F.Bahçe detayı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Göztepe ilkleri istiyor
Göztepe iddialı
28 Eylül 2023 İstanbul baraj doluluk oranları
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A SARI ALARM | ⚡Dışarı çıkmayın, çok kuvvetli geliyor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rıdvan müthiş bir gol attı Rıdvan müthiş bir gol attı 00:48
Salih'i iterek gönderdi Salih'i iterek gönderdi 00:45
Olaylı derbi tamamlandı Olaylı derbi tamamlandı 00:13
Trabzonspor’da yeni tüzük kabul edildi Trabzonspor’da yeni tüzük kabul edildi 00:12
Osimhen'i kızdıran paylaşım! Napoli'yi sildi Osimhen'i kızdıran paylaşım! Napoli'yi sildi 00:12
Başkan Doğan'dan mağlubiyet yorumu! Başkan Doğan'dan mağlubiyet yorumu! 00:12
Daha Eski
Halkbank'tan dev takviye! Halkbank'tan dev takviye! 00:12
Kuntz'la ilgili flaş iddia! Yeni takımı... Kuntz'la ilgili flaş iddia! Yeni takımı... 00:12
F.Bahçe ile Başakşehir 31. randevuda F.Bahçe ile Başakşehir 31. randevuda 00:12
2023 FIBA Dünya Kupası rekorlara sahne oldu! 2023 FIBA Dünya Kupası rekorlara sahne oldu! 00:12
Newcastle United City'i kupanın dışına itti! Newcastle United City'i kupanın dışına itti! 00:11
Newcastle United City'i kupanın dışına itti! Newcastle United City'i kupanın dışına itti! 00:10