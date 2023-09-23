Kuwas'a 11 yolu

Giresunspor'un forveti Brandley Kuwas bu sezon Manisa maçında 29 dakika şans bulmuştu. 31 yaşındaki golcünün Keçiörengücü mücadelesinde 11'de olması bekleniyor. Kuwas geçen sezon Süper Lig'de Çotanakların formasıyla 27 maça çıkmıştı. 1 defa fileleri sarsarken 4 de asist yapmıştı. Kuwas bu maçta goller atmak istiyor.
Giresunspor'un forveti Brandley Kuwas bu sezon Manisa maçında 29 dakika şans bulmuştu. 31 yaşındaki golcünün Keçiörengücü mücadelesinde 11'de olması bekleniyor. Kuwas geçen sezon Süper Lig'de Çotanakların formasıyla 27 maça çıkmıştı. 1 defa fileleri sarsarken 4 de asist yapmıştı. Kuwas bu maçta goller atmak istiyor.