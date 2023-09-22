Haberler TFF 1.Lig EYÜPSPOR-ÜMRANİYESPOR İZLE | Eyüpspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

EYÜPSPOR-ÜMRANİYESPOR İZLE | Eyüpspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Eyüpspor sahasında Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak. Peki; Eyüpspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 10:50 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 11:00
EYÜPSPOR-ÜMRANİYESPOR İZLE | Eyüpspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Eyüpspor - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor... Lider Eyüpspor sahasında son sıradaki Ümraniyespor'la kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EYÜPSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eyüpspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak maç, 22 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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