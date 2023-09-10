Göztepe'ye dört müjde

Trendyol 1. Lig'de Altay'ı deplasmanda 1-0 yenerek 4. haftada ilk galibiyetini alan Göztepe'ye milli ara ilaç gibi geldi. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Ali Dere, Ahmed İldiz, Tarkan Serbest ve Obinna Mamah iyileşip takımla antrenmanlara başladı. İzmir ekibinde yaşadığı adale sakatlığı yüzünden forma giyemeyen sol bek İsmail Köybaşı'nın da tedavisinde sona gelindiği öğrenildi.

KARAR TEKNİK HEYETİN

Henüz takımla idmanlara çıkmayan 34 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki hafta İzmir'de oynanacak Bandırmaspor maçına kadar iyileşeceği bildirildi. Antrenman eksiği bulunan İsmail'in Bandırmaspor maçında oynayıp oynamayacağına teknik heyet karar verecek. Tecrübeli sol bek geçen sezon İzmir ekibinde 29 maça çıkarken; 5 gol ve 3 asistle başarılı bir performans ortaya koymuştu.