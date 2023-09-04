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Eyüp’te Caner Erkin fırtınası

Sezon başında Eyüpspor'a imza atan Caner Erkin, Trendyol 1. Lig kariyerine rüya gibi başladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Eyüp’te Caner Erkin fırtınası

Sezon başında Eyüpspor'a imza atan Caner Erkin, Trendyol 1. Lig kariyerine rüya gibi başladı. Son olarak Giresunspor karşılaşmasında frikikten nefis bir gol atan 34 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar hiçbir maçı boş geçmedi. Keçiörengücü ve Kocaelispor mücadelelerinde de birer gol atan Caner, ayrıca 2 de gol pası verdi. Toplamda 4 maça çıkarken; 3 gol ve 2 asistlik performansa imza attı. Arda Turan'ın başında olduğu Eyüpspor'un 4 maçtan da zaferle ayrılmasını büyük katkı veren Caner, performansını sürdüreceğini söyledi.

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