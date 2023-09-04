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Bodrum coştu

Ümraniyespor’a gol yağdıran yeşil-beyazlılar, ligde 7 puana ulaştı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Bodrum coştu

Trendyol 1.Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor'u konuk eden Bodrumspor, adeta şov yaptı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ne takılan yeşil-beyazlılar, bu kez evinde dört golle kazanmayı başardı. Mücadelenin ilk yarısında şov yapan Bodrumspor; Ali Aytemur, Burak Çoban ve Gökdeniz Bayrakdar'la 3-0'ı buldu. Maçın fişini ilk yarıda çeken yeşil-beyazlı ekip, ikinci yarıda bir gol daha buldu. 71'de sahne alan Pedro Brazo, skoru tayin eden isim oldu: 4-0. Rakibi karşısında gol olup yağan Bodrumspor, bu zaferle ligdeki puanını 7'ye çıkarttı. Henüz siftahı bulunmayan Ümraniyespor ise 2 puanda kaldı. Bodrumspor gelecek hafta Sakaryaspor'a konuk olacak. Ümraniye ise Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.

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