Mame Diouf: Kazanacağız

Hedefini bu sezon Süper Lig olarak belirleyen ancak oynadığı ilk üç maçta istediği sonuçları alamayan Göztepe, Altay derbisinden zaferle ayrılmanın planlarını yapıyor. Sezonun açılış maçında Sakaryaspor'a yenilen, ardından Ümraniyespor'la berabere kalan sarı-kırmızılılar, Çorum FK'ya da taraftarının önünde boyun eğmişti. Üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Göztepeli futbolcular, İzmir derbisi öncesinde futbolseverlere üç puan sözü verdi.

"TARAFTARIMIZI ÜZDÜK"

Göztepe son iki sezonda Altay ile oynadıkları maçları ise kazanamadı. Bunun bilincinde olan futbolcular bu kötü istatistiğe son vereceklerini ve sezonun ilk galibiyetini derbide alacaklarını söyledi. Takımın tecrübeli golcüsü Mame Diouf ise konuylu ilgili, yaptığı açıklamada, "İstediğimiz gibi sezona başlayamadık. Taraftarımızı üzdük. Ancak taraftarlarımız merak etmesin derbiden galibiyetle ayrılacağız" dedi. Göztepe oldukça iddialı.