Nsana Simon Sakaryaspor'da

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Sakaryaspor transfer harekatını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, orta saha oyuncusu Nsana Simon'u şehre getirmişti. Olumlu ilerleyen görüşmeler imza ile bitti. Kulüpten yapılan açıklamada "Geçtiğimiz sezon Slovenya 1. Lig takımlarından NK Bravo forması giyen orta saha oyuncusu Nsana Simon ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Simon." ifadeleri kullanıldı. 23 yaşındaki futbolcu da kariyerini Sakaryaspor'da sürdüreceği için mutlu olduğunu söyledi. Simon "Sakaryaspor yüksek hedefleri olan bir takım. Ben de takımıma yardımcı olmak istiyorum. Sezon boyunca çok çalışarak bu kulübe fayda sağlamak istiyorum. Sezon sonunda da umarım Süper Lig'e yükseliriz" diye konuştu.