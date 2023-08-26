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Dadaş Estrela

Erzurumspor FK, 27 yaşındaki ön liberoyu kadrosuna kattı. Ligde iddialı olmak isteyen mavi-beyazlılar transfer harekatını sürdürüyor Erzurumspor, Angola asıllı Portekizli futbolcu ile yeniden anlaşmaya vardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Dadaş Estrela

Süper Lig'den düştükten sonra, 1. Lig'de de iyi bir sezon geçirmeyen Erzurumspor FK geçen yılı 13. basamakta tamamlamıştı. Mavi-beyazlı ekip geçmişteki şaşalı günlerine dönmek için kadrosunu güçlendiriyor. Erzurumspor FK, başarılı ön libero Estrela ile bir kez daha anlaşmaya vardı. "Yeniden yuvana hoş geldin" sloganıyla karşılanan 27 yaşındaki futbolcu için keyifli bir de tanıtım videosu paylaşıldı. Videoda Estrela'nın İbrahim Erkal'dan "Hadi gel Erzurum'a gel" şarkısını söylerken ve statta çalışırken görüntüleri paylaşıldı. Erzurumspor taraftarı bu paylaşımları çok beğendi.

ONDAN MUTLUSU YOK

Erzurumspor FK'nın yeniden anlaşmaya vardığı Estrela mavi-beyazlı takımda forma giydiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Estrla şu sözleri sarf ett: "Merhaba Erzurum. Ben geldim. Biz hazırız. Yeniden Erzurumspor forması giyeceğim için mutluyum. Geçen sezon sıkıntılı bir süreç yaşandı. Bu yıl benzerinin olmaması için mücadele edeceğiz. Takım olarak hedefimiz üst sıralar olacak. Erzurum şehrini çok seviyorum. Taraftarımız önünde futbol oynamayı özledim. Bu şehir ve bu takım çok daha fazlasını hak ediyor. Umarım şans da yanımızda olur. Erzurumspor'un bir üst lige çıkmasını çok isterim. Şimdi çok çalışma zamanı Birlikte yapacak çok işimiz var."

İSTİKRARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

İki sezondur Erzurumspor forması giyen 27 yaşındaki oyuncu, 62 resmi karşılaşmaya çıktı. 1 gol 1 asistle oynayan Angolalı futbolcu, mavibeyazlı ekibin istikrarlı isimlerinden oldu.

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