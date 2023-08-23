Göztepe’ye stat müjdesi

İlk iki haftada 1 puan toplayan Göztepe'nin Başkanı Rasmus Ankersen, önemli açıklamalarda bulundu. Sakaryaspor maçını Akhisar'da oynayan sarı-kırmızılıların eve dönüşe hazır olduğunu belirten Ankersen, "Zemindeki sorun kabul edilemez bir durumdu. Taraftarlarımızın hayal kırıklığını çok iyi anlıyorum. Sahanın bakımından sorumlu tedarikçimizle ciddi görüşmeler yaptık. Ayrıca durumu değerlendirmek üzere bağımsız uzmanlarla birlikte çalıştık. Taraftarımızla bu hafta Ümraniyespor maçıyla Gürsel Aksel'de yeniden buluşuyoruz" diye konuştu