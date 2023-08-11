Tatanga Rashad

Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Keçiörengücü forması giyen kanat oyuncusu Rashad Muhammed ile sözleşme imzaladı. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 1. Lig ekibi Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü forması giyen kanat oyuncusu Rashad Muhammed'i kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü forması giyen kanat oyuncusu Rashad Muhammed ile sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi. Rashad "Kendime güveniyorum" diye konuştu.
Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Keçiörengücü forması giyen kanat oyuncusu Rashad Muhammed ile sözleşme imzaladı. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 1. Lig ekibi Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü forması giyen kanat oyuncusu Rashad Muhammed'i kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü forması giyen kanat oyuncusu Rashad Muhammed ile sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi. Rashad "Kendime güveniyorum" diye konuştu.