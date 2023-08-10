Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonu başlıyor!

Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonu, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Ligde geçen sezon Süper Lig'den düşen Bitexen Giresunspor ve Ümraniyespor'un yanı sıra Adanaspor, Altay, Ankara Keçiörengücü, Teksüt Bandırmaspor, Bodrum FK, Ahlatcı Çorum FK, Boluspor, Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Kocaelispor, Manisa FK, Sakaryaspor, Şanlıurfaspor ve Tuzlaspor katılacak.

Toplam 14 ilden 18 takımın yer alacağı ligde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Yeni Malatyaspor hakları saklı kalmak kaydıyla mücadele edemeyecek.

HEDEF SÜPER LİG

Sıralamada yer alacak ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği organizasyonda, takip eden 5 ekip de Süper Lig'e yükselen son takım olmak için mücadele edecek. Bu sezona kadar 4 takımın katıldığı play-off etabında değiştirilen statüyle, ligi 3. sırada bitirecek ekip doğrudan play-off finaline yükselecek.

Normal sezonda 4, 5, 6 ve 7. sırada yer alan takımlar, tek maç eleme usulüne göre birbirleriyle karşılaşacak. Müsabakalar, ligi 4'üncü ve 5'inci basamakta bitiren ekiplerin sahasında oynanacak.

Bu mücadeleleri kazanan takımlar, ilk mücadeleyi ligi daha alt sırada bitiren ekibin sahasında oynanacak şekilde, çift maç eleme usulüne göre yapacak. İki müsabaka sonunda rakibine üstünlük kuran ekip, adını play-off finaline yazdıracak.

Ligde son 3 sırada yer alacak ekipler TFF 2. Lig'e düşecek.

SEZON TAKVİMİ

Trendyol 1. Lig, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Ligde ilk yarı 25 Aralık'ta yapılacak 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarısı 12 Ocak'ta başlayacak ligde normal sezon 12 Mayıs 2024'te tamamlanacak ve ardından play-off müsabakaları oynanacak.

Sadece 28. hafta müsabakaları yerel seçimler nedeniyle hafta içinde yapılacak.

YABANCI OYUNCU STATÜSÜ

Takımlar 30 futbolcudan oluşacak A takım listelerinde en az biri 1 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu olmak üzere 8 yabancı oyuncu bulundurabilecek.

Kulüpler, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan 8 futbolcuya ilaveten Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilecek.

Takımlar, 8 yabancı futbolunun tamamını müsabaka listesine yazdırabilecek ama aynı anda 5 yabancı oyuncuyu oynatabilecek. Kulüpler, Türki Cumhuriyetler ile Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan futbolculardan birini, yabancı statüsüne takılmadan müsabaka listesine yazdırarak sahaya sürebilecek.

TRANSFER DÖNEMLERİ

Futbolda, 26 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 15 Eylül'de sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

İLK HAFTA PROGRAMI

Trendyol 1. Lig'de ilk haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

21.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

12 Ağustos Cumartesi:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)

19.15 Bitexen Giresunspor-Bodrumspor FK (Çotanak Spor Kompleksi)

21.45 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)

13 Ağustos Pazar:

17.00 Tuzlaspor-Ahlatcı Çorum FK (Sancaktepe 15 Temmuz)

17.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor (Aktepe)

19.15 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

21.45 Göztepe-Sakaryaspor (Spor Toto Akhisar)

14 Ağustos Pazartesi:

21.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Altay (11 Nisan)