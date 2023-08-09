Messaoudi Göztepe'de

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Belçika Pro Lig ekiplerinden KV Kortrijk'de top koşturan, kanat ve forvet mevkilerinde oynayabilen Billal Messaoudi'nin transferinde son aşamaya geldi. Görüşmelerde bir pürüzün çıkamaması durumunda bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Cezayirli hücumcu, geçen sezon 33 maçta 3 gol, 1 asist yaptı.

Messaoudi, santrforun yanı sıra sağ kanatta da görev yapabiliyor.