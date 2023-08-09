Haber turu

Trendyol 1. Lig'in ilk hastasındaki Erzurumspor FK-Bandırmaspor maçı Giresun'da oynanacak.

Bandırmaspor, Senegalli kanat oyuncusu Ibrahima Drame ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Karşıyaka, Bandırmaspor'dan ayrılan 26 yaşındaki stoper Alpay Koldaş'ı gündemine aldı.

TFF 3. Lig ekibi Akhisarspor, iç transferde 10 numara Bora Yılmaz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig temsilcisi Soma, Edirne'den 23 yaşındaki sağ kanat Erkan Şentürk'le 2 yıllık imza attı.

9 TAKIMDA YENİ HOCA

Trendyol 1. Lig'de Adanaspor, Keçiörengücü, Bandırma, Bolu, Giresun, Göztepe, Kocaeli, Manisa FK ve Tuzla'nın teknik heyetinde değişikliğe gittiği ligde, diğer 9 ekip ise mevcut teknik kadrolarını korudu.