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Kral Paixao, müjdesi

Transfer yasağı bulunan Altay'da Başkan Ayhan Dündar, ligde 4 kez gol kralı olarak tarihe geçen 38 yaşındaki usta forvet Marco Paixao ile el sıkıştıklarını açıkladı. Portekizli santrforun izinli olduğunu ve bugün İzmir'e geleceğini belirten Başkan Dündar, "Paixao ile anlaştık, kampa katılacak. Björkander ve Naderi ile görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Kral Paixao, müjdesi
Transfer yasağı bulunan Altay'da Başkan Ayhan Dündar, ligde 4 kez gol kralı olarak tarihe geçen 38 yaşındaki usta forvet Marco Paixao ile el sıkıştıklarını açıkladı. Portekizli santrforun izinli olduğunu ve bugün İzmir'e geleceğini belirten Başkan Dündar, "Paixao ile anlaştık, kampa katılacak. Björkander ve Naderi ile görüşmelerimiz sürüyor" dedi.
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