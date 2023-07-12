Kral Paixao, müjdesi

Transfer yasağı bulunan Altay'da Başkan Ayhan Dündar, ligde 4 kez gol kralı olarak tarihe geçen 38 yaşındaki usta forvet Marco Paixao ile el sıkıştıklarını açıkladı. Portekizli santrforun izinli olduğunu ve bugün İzmir'e geleceğini belirten Başkan Dündar, "Paixao ile anlaştık, kampa katılacak. Björkander ve Naderi ile görüşmelerimiz sürüyor" dedi.
Transferyasağı bulunan Altay'da Başkan Ayhan Dündar, ligde 4 kez gol kralı olarak tarihe geçen 38 yaşındaki usta forvet Marco Paixao ile el sıkıştıklarını açıkladı. Portekizli santrforun izinli olduğunu ve bugün İzmir'e geleceğini belirten Başkan Dündar, "Paixao ile anlaştık, kampa katılacak. Björkander ve Naderi ile görüşmelerimiz sürüyor" dedi.