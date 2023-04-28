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Spor Toto 1. Lig’de 35. haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika spor haberi: Spor Toto 1. Lig’de 35. hafta heyecanı 29 Nisan Cumartesi, 30 Nisan Pazar ve 1 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 13:36
Spor Toto 1. Lig’de 35. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

35. haftanın programı ve hakemler şöyle:

20.00 Gençlerbirliği - Bodrumspor: Suat Arslanboğa

29 NİSAN CUMARTESİ
13.30 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK: Hüseyin Göçek
16.00 Tuzlaspor - Eyüpspor: Turgut Doman
19.00 Pendikspor - Rizespor: Volkan Bayarslan

30 NİSAN PAZAR
13.30 Boluspor - Altay: Ali Yılmaz
16.00 Altınordu - Bandırmaspor: Ali Palabıyık
19.00 Denizlispor - Samsunspor: Emre Kargın

1 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Erzurumspor - Sakaryaspor: Ümit Öztürk

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