Spor Toto 1. Lig’de 35. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
35. haftanın programı ve hakemler şöyle:
20.00 Gençlerbirliği - Bodrumspor: Suat Arslanboğa
29 NİSAN CUMARTESİ
13.30 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK: Hüseyin Göçek
16.00 Tuzlaspor - Eyüpspor: Turgut Doman
19.00 Pendikspor - Rizespor: Volkan Bayarslan
30 NİSAN PAZAR
13.30 Boluspor - Altay: Ali Yılmaz
16.00 Altınordu - Bandırmaspor: Ali Palabıyık
19.00 Denizlispor - Samsunspor: Emre Kargın
1 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Erzurumspor - Sakaryaspor: Ümit Öztürk