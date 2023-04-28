Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği 2-1 Bodrumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gençlerbirliği 2-1 Bodrumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği, evinde Bodrumspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 22:11 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 22:12
Gençlerbirliği 2-1 Bodrumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği, evinde Bodrumspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Gençlerbirliği'nde golleri 51. dakikada Himmet Ertürk ve 66. dakikada Doukara kaydetti.

Bodrumspor'da ise 55. dakikada Hakan Özmert (P) sahneye çıktı.

Başkent ekibinde Angeler, mücadelenin 62. dakikasında kırmızı kart gördü.

Ege temsilcisinde ise Erdem Çetinkaya, 90+13 kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Gençlerbirliği, ligde puanını 31'e yükseltti.

Bodrumspor ise 55 puanda kaldı.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Gedson Fernandes’in yeni takımı belli oldu! Beşiktaş’ın kasası dolacak: Dünya devi istenen bonservisi kabul etti…
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! Ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2 ilk kez havalandı!
3 puan Alanyaspor'un!
Barça'dan F.Bahçe'ye geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tuzlaspor - Eyüpspor maçının biletleri 50 bin TL!
3 ay sonra ilk kez düdük çalacak! F.Bahçe...
1 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? 1 Mayıs'ta kargolar açık mı?
KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI SON DAKİKA
DİB-MBSTS NE ZAMAN?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Birliği kritik maçta galip! G.Birliği kritik maçta galip! 22:10
F.Bahçe kafilesi Sivas'a geldi! F.Bahçe kafilesi Sivas'a geldi! 20:30
Mata G.Saray ve Türkiye'yi temsil etti! Mata G.Saray ve Türkiye'yi temsil etti! 20:27
G.Saray'da Mata sürprizi! Manchester'a dönüyor G.Saray'da Mata sürprizi! Manchester'a dönüyor 20:13
Tuzlaspor - Eyüpspor maçının biletleri 50 bin TL! Tuzlaspor - Eyüpspor maçının biletleri 50 bin TL! 19:55
Olympiakos - Fenerbahçe Beko | CANLI Olympiakos - Fenerbahçe Beko | CANLI 18:10
Daha Eski
Dünya devine gidiyor! Görüşmeler başladı Dünya devine gidiyor! Görüşmeler başladı 18:12
Kayserispor Tahkim Kurulu'na gidiyor! Kayserispor Tahkim Kurulu'na gidiyor! 18:22
Icardi'den flaş itiraf! İdolünü açıkladı Icardi'den flaş itiraf! İdolünü açıkladı 18:33
Olaylı Real Madrid Partizan maçı cezaları açıklandı! Olaylı Real Madrid Partizan maçı cezaları açıklandı! 18:44
Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber! Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber! 18:51
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Resmen açıklandı Trabzonspor'da sakatlık şoku! Resmen açıklandı 19:03