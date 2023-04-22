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Altay İzmir derbisinde Göztepe'yi konuk edecek!

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Altay ile Göztepe karşı karşıya gelecek. 23 Nisan Pazar günü oynanacak İzmir derbisini Mete Kalkavan yönetecek

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 11:51
Altay İzmir derbisinde Göztepe'yi konuk edecek!

Spor Toto 1'inci Lig'de iki ezeli rakip Altay ve Göztepe yarın 34'üncü hafta karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Mete Kalkavan düdük çalacak. Ligde son 3 maçından 1 puan çıkaran 32 puana sahip ev sahibi Altay'da cezalı Zeki ile sakatlıkları bulunan kaleci Ozan ve Sefa forma giyemeyecek. Üst üste 6 maçını kazanıp Play-Off hattına adını yazdıran konuk Göztepe'de ise tedavisi devam eden stoper Emir'in durumu maç saatinde netlik kazanacak.


Göztepe taraftarı, İl Güvenlik Kurulu kararı gereği Alsancak Stadı'nda yerini alamayacak. Altaylı futbolseverler ise 6 maçlık cezanın ardından takımlarını tribünden destekleyecek. Maçın bilet fiyatları VIP 500, numaralı 100, maraton üst 25 TL olarak satışa çıktı. Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, Göztepe karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını söyledi.
Derbiyi kazanıp alt sıralardan tamamen uzaklaşmak istediklerini belirten Üzümcü, "Taraftarımıza kavuşuyoruz. Binlerce futbolseverin desteği ile Göztepe' maçından galibiyet bekliyoruz" dedi. Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu ise seriyi sürdürmek için mücadele edeceklerini dile getirdi. Özkayımoğlu, "Son maçlarda gücümüzü gösterdik ve Play-Off'a adımızı yazdırdık. Altay maçı da bizim adımıza çok önemli. Oyuncularıma güvenim tam. Göztepe'ye yakışır bir oyun sergileyeceğiz" yorumunu yaptı.


Altay ile Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 34'üncü haftasında oynayacakları derbiyle beraber tarihlerinde 64'üncü kez karşı karşıya gelecek. Altay ile Göztepe arasında oynanan mücadelelerde, siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Altay, oynanan 63 karşılaşmanın 26'sında sahadan üstünlükle ayrılırken, Göztepe 13 karşılaşmayı kazandı. Ezeli rakipler 24 maçta ise birbirlerine üstünlük kuramadı. Öte yandan sezonun ilk yarısında Göztepe'nin ev sahipliğinde oynanan karşılaşma ise müsabakanın 19. dakikasında çıkan olaylar nedeniyle iptal edildi.
Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım 2022 tarihinde oynanan derbinin 19'uncu dakikasında Altaylı taraftarların bulunduğu kale arkası tribününden, Mehmet Çakır isimli Göztepeli taraftara işaret fişeği atıldı. Çakır, fişeğin isabet etmesi sonucu ağır yaralanırken ardından bir Göztepeli taraftar sahaya girip korner direği ile Altay kalecisi Ozan'a vurdu. Aldığı darbelerle yerde kalan Ozan da hastanelik oldu. İki takım olaylar sonrası hükmen mağlup ilen edildi. Altay bu maçtan sonra 6, Göztepe ise 4 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

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