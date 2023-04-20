Haberler TFF 1.Lig Göztepe iddialı

Göztepe iddialı

Spor Toto 1. Lig’de son 6 maçını kazanıp bitime 5 hafta kala Süper Lig yarışında iddialı konuma gelen Göztepe sezonun ikinci yarısında bambaşka bir kimliğe büründü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Göztepe iddialı

Spor Toto 1. Lig'de son 6 maçını kazanıp bitime 5 hafta kala Süper Lig yarışında iddialı konuma gelen Göztepe sezonun ikinci yarısında bambaşka bir kimliğe büründü. İlk devreyi 24 puanla 11. tamamlayan Göztepe, 2023'te taraftarını mest etti. Ara transfer döneminde Ngalina, Hikmet, Traore ve Loue'yi kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda 13 maçta 29 puan topladılar.

Altay'da tribün sevinci
İzmir derbisinde Göztepe'yi konuk edecek Altay, uzun süre sonra taraftarına kavuşmanın sevincini yaşayacak. İlk yarıda Göztepe'nin ev sahipliğinde Gürsel Aksel Stadı'nda yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kalan maçın ardından iki takım da hükmen yenilgi cezası almış, Altay'a evinde 6 maç seyircisiz cezası gelmişti.

DİĞER
Fenomen Sebile Ölmez ile yapım şirketi arasında reyting krizi! 300 bin liralık dava açtı
Defne Samyeli sessizliğini bozdu! Derin Talu sevgilisi Emircan Şahin tarafından darp mı edildi?
F.Bahçeli oyuncular penaltı beklemişti! Toroğlu yorumladı
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
‘Şanssızlığı kıracağız’
Denizlispor ya tamam ya devam
Güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek 20 Nisan 2023?
Deprem mi oldu son dakika? 20 Nisan depremler
Güneş tutulması saat kaçta, kaç dakika sürecek?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli oyuncular penaltı beklemişti! Toroğlu yorumladı F.Bahçeli oyuncular penaltı beklemişti! Toroğlu yorumladı 01:32
Erman Toroğlu'dan flaş iddia: Günlük 10 bin liraya... Erman Toroğlu'dan flaş iddia: Günlük 10 bin liraya... 01:32
Jorge Jesus'tan olay Süper Lig yorumu! Jorge Jesus'tan olay Süper Lig yorumu! 01:32
F.Bahçe Başakşehir deplasmanında kazandı! F.Bahçe Başakşehir deplasmanında kazandı! 01:32
F.Bahçe yarışta kaldı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... F.Bahçe yarışta kaldı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... 01:32
Manchester City yarı finalde! Manchester City yarı finalde! 01:32
Daha Eski
Devler Ligi yarı finalinde Milano derbisi! Devler Ligi yarı finalinde Milano derbisi! 01:32
Başakşehir-F.Bahçe maçında 2 kırmızı kart! Başakşehir-F.Bahçe maçında 2 kırmızı kart! 01:32
Adana Demir'den deplasmanda kritik galibiyet! Adana Demir'den deplasmanda kritik galibiyet! 01:32
Toroğlu'dan Jesus'a flaş Arda Güler eleştirisi! Toroğlu'dan Jesus'a flaş Arda Güler eleştirisi! 01:32
F.Bahçe savunmasında hata golle sonuçlandı! F.Bahçe savunmasında hata golle sonuçlandı! 01:32
Kayseri'de puanlar paylaşıldı! Kayseri'de puanlar paylaşıldı! 01:32