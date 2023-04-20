Göztepe iddialı

Spor Toto 1. Lig'de son 6 maçını kazanıp bitime 5 hafta kala Süper Lig yarışında iddialı konuma gelen Göztepe sezonun ikinci yarısında bambaşka bir kimliğe büründü. İlk devreyi 24 puanla 11. tamamlayan Göztepe, 2023'te taraftarını mest etti. Ara transfer döneminde Ngalina, Hikmet, Traore ve Loue'yi kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda 13 maçta 29 puan topladılar.



Altay'da tribün sevinci

İzmir derbisinde Göztepe'yi konuk edecek Altay, uzun süre sonra taraftarına kavuşmanın sevincini yaşayacak. İlk yarıda Göztepe'nin ev sahipliğinde Gürsel Aksel Stadı'nda yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kalan maçın ardından iki takım da hükmen yenilgi cezası almış, Altay'a evinde 6 maç seyircisiz cezası gelmişti.