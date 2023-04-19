Haberler TFF 1.Lig Altay-Göztepe maç biletleri satışa çıkıyor

Altay-Göztepe maç biletleri satışa çıkıyor

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Altay sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıkıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 15:45
Altay-Göztepe maç biletleri satışa çıkıyor
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Altay'ın, Göztepe'yi konuk edeceği İzmir derbisinin biletleri satışa çıkıyor.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Altay, 23 Nisan Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakanın biletleri yarın saat 15.00 itibarıyla Passolig sistemi üzerinden taraftarların alımına sunulacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

VIP A-B-C Tribün: 500 TL

Numaralı Alt ve Üst Tribün: 100 TL

Maraton Üst ve Alt Tribün: 35 TL

İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla mücadeleye Göztepe taraftarları alınmayacak.
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