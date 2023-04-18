Düello Ban-Ban'ın!

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarışını yakından ilgilendiren mücadelede, Bandırmaspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 3-2'lik galibiyetle play-off umudunu sürdürdü. Bordo-beyazlılar, 27'de Saponjic ve 36'da Sergen'in golleriyle devreyi 2-0 önde tamamladı.



SEVİNÇ KISA SÜRDÜ

İkinci yarıda açılan Sakaryapor 62'de Donkor ve 90+1'de Ümit'le eşitliği yakaladı. 90+2'de sahneye çıkan Tetteh, Bandırmaspor'u tekrar öne geçirdi. Bordo-beyazlılar, bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltti. Play-off potasını takibi sürdürdü. Sakaryaspor ise 55 puanda kalarak hüsran yaşadı.



GALİBİYET VAR'LA GELDİ!

Bandırma'nın galibiyeti getiren golü 90+2'te Tetteh'den geldi. Fakat ofsayt kararı çıktı. VAR'dan uzun süreli inceleme sonrasında Tetteh'in geriden çıktığı tespit edilince gol verildi.