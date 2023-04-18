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Düello Ban-Ban'ın!

Bandırmaspor, nefes kesen maçta Sakaryaspor’u mağlup etti. Puanını 50’ye çıkartarak play-off umutlarını sürdürdü

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 06:50
Düello Ban-Ban'ın!

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarışını yakından ilgilendiren mücadelede, Bandırmaspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 3-2'lik galibiyetle play-off umudunu sürdürdü. Bordo-beyazlılar, 27'de Saponjic ve 36'da Sergen'in golleriyle devreyi 2-0 önde tamamladı.


SEVİNÇ KISA SÜRDÜ
İkinci yarıda açılan Sakaryapor 62'de Donkor ve 90+1'de Ümit'le eşitliği yakaladı. 90+2'de sahneye çıkan Tetteh, Bandırmaspor'u tekrar öne geçirdi. Bordo-beyazlılar, bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltti. Play-off potasını takibi sürdürdü. Sakaryaspor ise 55 puanda kalarak hüsran yaşadı.


GALİBİYET VAR'LA GELDİ!
Bandırma'nın galibiyeti getiren golü 90+2'te Tetteh'den geldi. Fakat ofsayt kararı çıktı. VAR'dan uzun süreli inceleme sonrasında Tetteh'in geriden çıktığı tespit edilince gol verildi.

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