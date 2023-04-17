Haberler TFF 1.Lig Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan teşekkür mesajı!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan teşekkür mesajı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 18:51
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan teşekkür mesajı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Arda Turan, çıktığı ilk maçta Göztepe'ye 1-0 kaybetmelerine karşın, takımının genel durumundan memnun kaldığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Arda Turan, teknik direktörlük hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı Eyüpspor'da atmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Çok heyecanlı olduğunu aktaran Turan, "Dün maalesef istediğimiz neticeyi alamasak da ortaya koyduğumuz performans, oyun ve takımımızın birlikteliği, beni gelecek için çok umutlandırdı. Başta başkan Murat Özkaya olmak üzere asbaşkan Fatih Kulaksız'a ve tüm yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkür ederim. İnşallah ülkemize örnek olacak çok güzel bir hayali inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Göztepe karşılaşmasından 48 saat önce göreve geldiğini vurgulayan 36 yaşındaki teknik adam, "Aldığım sayısız tebrik mesajı için herkese çok teşekkürler. Tebriklerine dönemediğim arkadaşlarım, dostlarım oldu. Desteğiniz benim için çok kıymetli. Vakit, çalışma vakti. Heyecanımızı, motivasyonumuzu ve konsantrasyonumuzu tamamen işimize vereceğimizi söylemek isterim. Herkese selamlar, sevgiler." değerlendirmesinde bulundu.

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