Arda Turan Eyüp'te

Spor Toto 1. Lig'de son dönemde beklenmedik puan kayıplarıyla önce liderliği ardından ikinciliği tehlikeye atan Eyüpspor, sürpriz bir ismi teknik direktörlüğe getirdi. İstanbul ekibi, 4 hafta önce İbrahim Üzülmez'in yerine gelen, Zafer Turan'la da G.Birliği yenilgisi sonrasında yolları ayırdı. Eflatun-sarılılar, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ı getirdiklerini duyurdu. Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Arda Turan ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi. G.Saray'da başladığı profesyonel kariyerinde Barcelona, Atletico Madrid, Medipol Başakşehir ve Manisaspor'da forma giyen Arda Turan, ilk teknik direktörlük deneyimini 36 yaşında Eyüpspor'da yaşayacak. Arda Turan, profesyonel kariyerini geçen sezon sonunda G.Saray'da noktalamıştı.