Haberler TFF 1.Lig Arda Turan Eyüp'te

Arda Turan Eyüp'te

Süper Lig’i hedefleyen Eyüpspor, Zafer Turan’ın yerine teknik direktörlüğe, Türk futbolu ve G.Saray’ın efsane ismi Arda Turan’ı getirdi. Turan ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Arda Turan Eyüp'te
Spor Toto 1. Lig'de son dönemde beklenmedik puan kayıplarıyla önce liderliği ardından ikinciliği tehlikeye atan Eyüpspor, sürpriz bir ismi teknik direktörlüğe getirdi. İstanbul ekibi, 4 hafta önce İbrahim Üzülmez'in yerine gelen, Zafer Turan'la da G.Birliği yenilgisi sonrasında yolları ayırdı. Eflatun-sarılılar, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ı getirdiklerini duyurdu. Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Arda Turan ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi. G.Saray'da başladığı profesyonel kariyerinde Barcelona, Atletico Madrid, Medipol Başakşehir ve Manisaspor'da forma giyen Arda Turan, ilk teknik direktörlük deneyimini 36 yaşında Eyüpspor'da yaşayacak. Arda Turan, profesyonel kariyerini geçen sezon sonunda G.Saray'da noktalamıştı.
DİĞER
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan'ın doğum gününü kutladı! Eğlenceli pozlara beğeni yağdı
Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan yaza hazırlık! 45 günlüğüne 100 bin Euro’ya...
F.Bahçe'de şok sakatlık!
Jesus için flaş iddia! Kendi reklamını mı yapıyor?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arda Turan Eyüpspor ile ilk antrenmanına çıktı
Arda Turan imzayı attı!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş Kerem yorumu! "Yönetimin yerinde olsam..." Flaş Kerem yorumu! "Yönetimin yerinde olsam..." 07:38
Toroğlu yorumladı! Nelsson'un müdahalesi kırmızı kart mı? Toroğlu yorumladı! Nelsson'un müdahalesi kırmızı kart mı? 00:54
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 00:54
Okan Buruk: Puan kaybetmesini beklediğimiz takım... Okan Buruk: Puan kaybetmesini beklediğimiz takım... 00:54
G.Saray'da kalacak mı? Icardi açıkladı! G.Saray'da kalacak mı? Icardi açıkladı! 00:54
Beşiktaş yıldız ismin bonservisini aldı! Beşiktaş yıldız ismin bonservisini aldı! 00:54
Daha Eski
G.Saray Kayseri'ye gol oldu yağdı! G.Saray Kayseri'ye gol oldu yağdı! 00:54
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:54
Kayserispor kırmızı kart bekledi! İşte o pozisyon Kayserispor kırmızı kart bekledi! İşte o pozisyon 00:54
Toroğlu'dan flaş hakem iddiası! Meğer Lale Orta... Toroğlu'dan flaş hakem iddiası! Meğer Lale Orta... 00:54
G.Saray-Kayserispor maçında bir penaltı daha! G.Saray-Kayserispor maçında bir penaltı daha! 00:54
G.Saray - Kayserispor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon... G.Saray - Kayserispor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon... 00:54