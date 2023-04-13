Haberler TFF 1.Lig Göztepe'de Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu fark yarattı!

Göztepe'de Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu fark yarattı!

Spor Toto 1. Lig'de son olarak Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup eden Göztepe'de yükseliş devam ediyor. Play-Off hattında yer alan Göztepe'nin iki teknik adamı Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu bu sezon camiada gönüllere taht kurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 12:14
Göztepe'de Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu fark yarattı!
Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 yenerek bitime 6 maç kala adını Play-Off hattına yazdıran Göztepe'nin iki teknik adamı Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu bu sezon camiada gönüllere taht kurdu.

Sezona Teknik Direktör Turgay Altay'la başlayıp 7'nci hafta dümeni eşine az rastlanır şekilde Hırvat Futbol Metodolojisi Direktörü Radomir Kokovic'in de saha dışından desteğiyle Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu ikilisine devreden Göztepe, ilk haftalarda istediği sonuçları alamasa da 32'nci hafta itibariyle Süper Lig yoluna girdi. Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu yönetimindeki Göz-Göz, 24 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu periyotta 13 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu ikilisi yakaladıkları uyumla da Göztepe'yi başarıya taşıdı. İki teknik adamdan Özkayımoğlu, UEFA pro lisansına sahip olması nedeniyle basın toplantılarına katılıp açıklamalarda bulunuyor. Taraftarlar da Dağ ve Özkayımoğlu'nu kısa sürede bağrına bastı. Kalan 6 maçta Göztepe'yi Süper Lig'e taşımaya çalışacak iki çalıştırıcı, yakalanan başarıda büyük pay sahibi oldu. Göztepe özellikle son 8 maçında çok iyi bir grafik ortaya koydu.

Son olarak deplasmanda Gençlerbirliği'ne yenilen Göztepe ardından Altınordu, Tuzlaspor, Yeni Malatyaspor (hükmen), Denizlispor, Samsunspor ve Ankara Keçiörengücü maçlarını kazanıp, Boluspor ve Pendikspor'la berabere kaldı. Şu an 50 puanla 6'ncı sırada yer alan Göztepe, pazar günü evinde Süper Lig yarışındaki Eyüpspor'la karşılaşacak. İzmir ekibi, Altay (D), Manisa FK (D), Adanaspor, Çaykur Rizespor ve Bodrumspor (D) maçlarıyla sezonu bitirecek. Göztepe, deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Adanaspor maçında hükmen 3-0 galip ilan edilecek.

DİĞER
Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi’nde devlerin gecesine eski Fenerbahçeliler damga vurdu! Karim Benzema’dan inanılması güç istatistik: İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları…
Eczacıbaşı ile karşılaşan Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma hayatını kaybetti!
Aslan'a geri dönüyor! 1 yıl daha...
Bomba transfer iddiası! Dünya yıldızı G.Saray'da
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eyüpspor'dan ayrılık kararı!
Rizespor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Kamu işçisine ne kadar, yüzde kaç zam gelecek?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın derbi kozu Bakasetas! Fırtına'nın derbi kozu Bakasetas! 12:39
Göztepe'de teknik ekip fark yarattı! Göztepe'de teknik ekip fark yarattı! 12:14
Fırtına'dan golcü hamlesi! Ertuğrul Doğan devrede Fırtına'dan golcü hamlesi! Ertuğrul Doğan devrede 12:11
Antalyaspor iç saha serisini sürdürmek istiyor! Antalyaspor iç saha serisini sürdürmek istiyor! 11:51
Eczacıbaşı maçı sonrası şok ölüm! Eczacıbaşı maçı sonrası şok ölüm! 11:34
Buruk'la özel görüştü! Kalmak istiyor Buruk'la özel görüştü! Kalmak istiyor 11:25
Daha Eski
F.Bahçe'de Jesus zirvesi! Konuşma ortaya çıktı F.Bahçe'de Jesus zirvesi! Konuşma ortaya çıktı 11:15
Rizespor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Rizespor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? 11:12
Bomba transfer iddiası! Dünya yıldızı G.Saray'da Bomba transfer iddiası! Dünya yıldızı G.Saray'da 11:11
Altay - Altınordu maçı saat kaçta? Altay - Altınordu maçı saat kaçta? 11:07
Bulls ve Thunder play-in maçlarını kazandı! Bulls ve Thunder play-in maçlarını kazandı! 11:00
Hayal kırıklığı yarattı! Gönderiliyor Hayal kırıklığı yarattı! Gönderiliyor 10:28