Altınordu kritik virajda

1. Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen Altınordu, bugün düşme hattında bulunan Denizlispor'u konuk edecek. Kırmızı-lacivertli ekip, Hasan Özer yönetiminde çıktığı ilk iki maçında 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken Denizlispor'u yenerek düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak istiyor. Giray Bulak ile yollarını ayıran Ege ekibi, takımın başına Kemal Kılıç'ı getirdi.
1. Ligdealt sıralardan kurtulmak isteyen Altınordu, bugün düşme hattında bulunan Denizlispor'u konuk edecek. Kırmızı-lacivertli ekip, Hasan Özer yönetiminde çıktığı ilk iki maçında 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken Denizlispor'u yenerek düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak istiyor. Giray Bulak ile yollarını ayıran Ege ekibi, takımın başına Kemal Kılıç'ı getirdi.