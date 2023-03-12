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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 - Erzurumspor FK: 2

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Denizlispor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Mücadeleden konuk ekip Erzurumspor 2-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 22:27
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 - Erzurumspor FK: 2

Süper Lig'in 25. haftasında Erzurumspor deplasmanda Denizlispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

6. dakikada Gökhan'ın kullandığı köşe atışında, defanstan seken topa ceza alanı dışından gelişine sert vuran Emre'nin şutu az farkla üstten auta çıktı.
11. dakikada sağdan Celal ortaladı, defanstan seken topu önünde bulan Eren, kale sahası içinden plase vuruşla topu ağlara gönderdi. Pozisyon VAR'da 6 dakika incelenirken, ofsayt kararı ile gol iptal edildi.
68. dakikada ceza sahası içinde Cengizhan'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR'dan gelen uyarı neticesinde pozisyonu izleyerek penaltı kararını iptal etti.
74. dakikada Cengizhan'ın savunma arkasına attığı pas sonrası sol kanattan Rosheuvel'in içeri çevirdiği topa gelişen vuran Özgür, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
80. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda Erzurumspor FK serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Eren düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-2.

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