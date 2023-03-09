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İlker Püren: Son ana kadar hedefimizden vazgeçmeyeceğiz!

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Bandırmaspor teknik direktörü İlker Püren dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar..

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 19:16
İlker Püren: Son ana kadar hedefimizden vazgeçmeyeceğiz!

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından ev sahibi Bandırmaspor'da İlker Püren açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlen basın toplantısında ilk olarak açıklamada bulunan Bandırmaspor Teknik direktörü İlker Püren belirledikleri oyun planını 80. dakikaya kadar uyguladıklarını söyledi.

Kulübün hedefleri doğrultusunda bir oyun modeli oluşturacaklarını söyleyen Püren, "Son ana kadar hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Bundan sonraki maçlarımızda belki ilk 2 şansımızı azaltmış olabiliriz ama oyuncularımla beraber hiç yılmadan, motivasyonumuzu bozmadan play-off için ilerlememiz gerekiyor. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Antrenörlüğe başladığım günden beri hiçbir mağlubiyetin faturasını kimseye çıkarmadım, başarmak istiyorsak öz eleştirimizi yapmamız gerekiyor. Hakemlerle ilgili ilk defa bir serzenişim olacak, belki direkt sonuca etki edecek bir kararları olmadı ama oyunun gidişatını etkileyecek kararlarda takdir haklarını genelde hep rakip kullandılar. Biz ne kadar kendi görevlerimizde dikkat ediyorsak aynı hassasiyeti onlardan da bekliyorum" ifadelerini kulandı.

Püren, oyun olarak iyi olduklarını futbolcuların sonuna kadar mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.

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