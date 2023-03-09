Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez'den galibiyet açıklaması! "Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum"

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmadan sonra İstanbul ekibinin teknik direktörü İbrahim Üzülmez dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez de kolay bir maç olmayacağının bilincinde olarak maça çıktıklarını söyledi.

Üzülmez, oyuncularının mücadele anlamında çok doğru işler yaptığını ifade ederek, "Bu tür maçlarda alınan bu 3 puan önümüzdeki haftalar için takımın moral ve motivasyonunun üst seviyelere çıkması anlamında önemli bir galibiyet aldık. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Bandırma deplasmanı her takım için zordur. Oyuncularımı kutluyorum. Özellikle Samsun ve Malatya mağlubiyetinden sonra geri dönüş anlamında bir refleks gösterdik. Hedefe ulaşmak istiyoruz, bunu yaparken de zorluk seviyesi üst düzeyde olan maçlar oynayacağız. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Zorlanmamıza rağmen aldığımız bu galibiyet bizi mutlu etti, oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

