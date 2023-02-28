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Ankara Keçiörengücü Aly Malle'nin transferini duyurdu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor forması giyen Aly Malle'yi renklerine bağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 15:40
Ankara Keçiörengücü Aly Malle'nin transferini duyurdu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan Aly Malle'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, Eyüpspor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Aly Malle'yi sezonu sonuna kadar kiraladı. Malle'ye kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Aly Malle, yaşanan depremlerin ardından kulübünün ligden çekilmesi sonrası Eyüpspor'a transfer olmuştu.

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