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İzmir takımlarına teknik direktör dayanmıyor

İzmir takımlarından Göztepe, Altay, Altınordu, Bucaspor 1928, Karşıyaka ve Bergama Belediyespor sezona başladıkları teknik direktörlerle yollarını ayırırken sadece Menemen FK değişikliğe gitmeyen kulüp oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 11:01
İzmir takımlarına teknik direktör dayanmıyor

Türkiye profesyonel futbol liglerinde mücadele eden İzmir takımlarına teknik direktör dayanmıyor. Spor Toto 1.Lig'de Göztepe, Altay ve Altınordu, TFF 2. Lig'de Bucaspor 1928, TFF 3. Lig'de ise Karşıyaka ve Bergama Belediyespor, bu sezona başladıkları çalıştırıcıları ile yollarını ayırdı.

GÖZTEPE SİFTAHI YAPTI

İzmir kulüplerinden ilk yol ayrımını Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Göztepe yaşadı. Sarı-kırmızılılar; Turgut Altay'ın yerine Radomir Kokovic, Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu ekibini getirdi. Bir diğer 1. Lig ekiplerinden Altınordu; Ufuk Kahraman'ın yerine Gökhan Ünal'ı getirirken; Altay'da ise geçtiğimiz günlerde karşılıklı anlaşılarak Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.

2. VE 3. LİG TAKIMLARINDA DA DURUM AYNI


TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezona şampiyonluk parolasıyla başlayınca ve işler istenildiği gibi gitmeyince 14. hafta da Erman Güraçar ile yollarını ayrıldı ve takımın başına Selahaddin Dinçel getirildi.

Bucaspor 1928'de Karşıyaka gibi sezona şampiyonluk parolası ile başladı ve son haftalarda işler istenildiği gitmeyince Cüneyt Dumlupınar'la yollar ayrıldı. Bir diğer İzmir takımı Bergama Belediyespor ise Fatih Çardak'ın yerine Süleyman Varlık'ı göreve getirdi. Öte yandan İzmir temsilcilerinden sadece Menemen FK, sezona başladığı teknik adam olan Özden Töraydın ile yola devam eden tek takım oldu.

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