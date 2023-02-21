Göz-Göz atakta

Göztepe'de transfer çalışmaları hiç kız kesmeden devam ediyor. Ara transfer döneminin başında kadrosuna Loue, Toure, Ngalina ve Hikmet Çiftçi takviyesini yapan sarı-kırmızılılar, transferde bu kez de Türk oyunculara yöneldi. İzmir temsilcisi bu doğrultuda transfer listesine aldığı Arda Kızıldağ ve Kerim Alıcı için çalışmalarını sürdürüyor. Hatayspor'dan 25 yaşındaki sağ bek Kerim Alıcı ile Gaziantep FK'dan stoper Arda Kızıldağ'ı gündemine alan Göztepe'nin, şartların uygun olması durumunda bu iki transferi de gerçekleştirmesi bekleniyor.

FAYDALI OLACAKLARI SEÇİYORUZ

Ayrıca oyuncuların da Göztepe forması giymek için istekli olduğu belirtiliyor. Öte yandan İzmir ekibinin teknik direktörü Ekrem Dağ, kadro güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Takıma faydalı olabilecek isimler üzerinde ince eleyip sık dokuyarak çalıştıklarının altını çizen sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Ülkece çok üzüldüğümüz dönemlerden geçiyoruz. Ama bir yandan da hayat devam ediyor. İnsanların sıkıntılarını bir nebze de olsa unutturmak için sahada güzel futbol sergilemek istiyoruz" diye konuştu.