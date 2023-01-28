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Göz-Göz serisi!

Haftanın açılış karşılaşmasında Bandırmaspor’u ağırlayan İzmir’in sarı-kırmızılı ekibi, 2’de 2 yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Göz-Göz serisi!

Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın açılış karşılaşmasında Bandırmaspor'u ağırlayan Göztepe, 3 puanın sahibi oldu ve 2'de 2 yaptı: 3-1. İzmir'in sarıkırmızılı ekibi, henüz 3. dakikada defansın hatalı pasını değerlendiren Yasin Öztekin ile golü bularak karşılaşmaya moralli başladı: 1-0.

ATANGA DA ATTI

Bandırmaspor, 27'de Kerim 'in pasında Cebio Soukou ile skora denge geirdi: 1-1. İsmail Köybaşı'nın asistinde golü atan Yasin, ilk yarının skorunu ilan etti: 2-1. İkinci yarıda skoru domine eden Göztepe'de son anlarda oyuna giren Ngalina ve Atanga'nın ortaklaşa yapımı gol sonrası fark ikiye çıktı: 3-1. Göz-Göz ligde 2'de 2 yaptı.

İSTATİSTİK YETMEDİ

Göztepe deplasmanında topla en çok oynayan (32/68), en çok isatbetli şut çeken (4/5), 452 pas yapan ve %84 isabetli pas oranı tutturan, en çok korner kullanan (3/5) ve en çok faul (5/10) kazanan konuk Bandırmaspor, yine de sahadan puansız ayrılan taraf oldu.

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