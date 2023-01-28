Haberler TFF 1.Lig Altınordu’da iki eksik var

Altınordu’da iki eksik var

Bugün evinde Boluspor'la karşılaşacak Altınordu'da sakatlıkları bulunan Ahmet Dereli ile Yusuf Can forma giyemeyecek. Kürşad ve Ahmet İlhan'ın durumlarının maç saatinde netleşeceği İzmir ekibi, 2'de 2 için sahaya çıkacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Altınordu’da iki eksik var

Bugün evinde Boluspor'la karşılaşacak Altınordu'da sakatlıkları bulunan Ahmet Dereli ile Yusuf Can forma giyemeyecek. Kürşad ve Ahmet İlhan'ın durumlarının maç saatinde netleşeceği İzmir ekibi, 2'de 2 için sahaya çıkacak.

G.BİRLİĞİ'NDEN 2 TAKVİYE

Gençlerbirliği, Moritanyalı milli forvet Souleymane Doukara'yı transfer etti. 31 yaşındaki oyuncuyla bir senesi opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Kanat oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk ile de 1.5 yıllık imza atıldı.

DENİZLİSPOR'A KÖTÜ HABER

Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu'ndan gelen haber moralleri bozdu. Geçen hafta Rizespor maçında sakatlanan tecrübeli golcünün baldırdaki kanamasının devam ettiği bildirildi. Ömer, Manisa maçında takımını yalnız bırakacak.

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